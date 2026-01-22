CADAVERE DI UN GIOVANE TROVATO AI BORDI DELLA STRADA STATTE-CRISPIANO
(Rdl) _____________ In seguito alle segnlazioni di automobilisti di passaggio, ieri sera tardi è stato rinvenuto ai bordi della strada provinciale fra Statte e Crispiano il corpo senza vita di un giovane, di 28 anni, di nazionalità del Ghana, immigrato regolare sul territorio.
La Procura della Repubblica di Taranto (nella foto) ha aperto un’indagine, disponendo l’autopsia sul cadavere, che si trova all’ospedale Santissima Annunziata.
Indagini dei Carabinieri in corso.
La prima ipotesi investigativa è quella di un investimento da parte di un automobilista pirata.
