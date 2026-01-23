DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 23 GENNAIO 20256

Buongiorno!

Oggi è venerdì 23 gennaio 2026.

La Chiesa festeggia San Clemente.

A Lecce la dottoressa Camilla Congedo compie 64 anni: tanti cordialissimi auguri di buon compleanno!

23 gennaio 1994. Uno degli episodi poco noti, rispetto ad altri eclatanti, delle stragi di mafia di quegli anni. Per fortuna fallisce un attentato mafioso nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma, in occasione della partita di Serie A Roma-Udinese: una Lancia Thema parcheggiata in via dei Gladiatori con centoventi chili di esplosivo non salta in aria per un difetto del detonatore. Sarebbe stata una strage.

Rispondiamo a una richiesta di informazioni fattaci.

Dati scientifici ci dimostrano che il corpo utilizza due automatismi per regolare il sonno. Uno è quello che risponde al ciclo delle ventiquattro ore (otto ore di sonno ogni sedici di veglia), l’altro è un meccanismo di equilibrio cerebrale, interno ad ogni individuo, che considera le ore di veglia e quelle di sonno e “costringe” a dormire quando il nostro organismo ha bisogno di riposo.

Quando quest’ultimo non funziona correttamente cadiamo nell’insonnia. Vincere o comunque regolare l’insonnia è di fondamentale importanza: infatti lo scarso riposo notturno si correla a bassa concentrazione e insufficienti prestazioni lavorative; inoltre recenti ricerche hanno provato che il sonno è funzionale anche a un buon tono dell’umore così come a valori adeguati della pressione sanguigna.

Proverbio salentino: E’ MEGGHIU CU NU NI LA MINTI A MANU A LU CECATU LU LUME

E’ meglio non metterla in mano a chi non vede la lanterna.

A chi non ha i mezzi per guidare gli altri e se stesso, è meglio non dare strumenti e incombenze, altrimenti si finisce per fare danni.

