CHEDDIRA IL RINFORZO PER L’ATTACCO DEL LECCE. CHE DIRE? NIENTE: “Segna!”

“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Walid Cheddira dalla S.S.C. Napoli.

Cheddira 28 anni, nato a Loreto, vicino Ancona, dalla doppia nazionalità marocchina e italiana, può giocare in qualunque posizione dell’attacco, il reparto del Lecce che come è noto è attualmente gravemente deficitario. Valore di mercato: 2.3000.000. Arriva in prestito dal Napoli, che lo aveva dato in prestito questa estate al Sassuolo, squadra in cui ha collezionato sedici presenze e 1 gol, il 21 settembre a Milano contro l’Inter (nella foto).

In passato, fra le altre formazioni, ha giocato nel Frosinone, in serie A, 35 presenze e 7 gol, e per due anni nel Bari, in cui ha totalizzato 34 presenze e 6 gol il primo anno in C e 35 e 17 il secondo in B.

