HASHISH IN UN GARAGE, ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO A OSTUNI

(f.f.)__________

Proseguono senza sosta le attività di controllo e prevenzione sul territorio della provincia di Brindisi. Nel pomeriggio del 10 gennaio – ma la notizuia è stata resa nota solo oggi – nell’ambito di un rafforzamento dei servizi disposto dal Questore, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni hanno fermato e arrestato un uomo del posto, già conosciuto dalle forze dell’ordine, per detenzione di sostanza stupefacente.

Durante un ordinario servizio di vigilanza, i poliziotti hanno notato due persone introdursi all’interno di un garage con atteggiamenti sospetti. Il tempestivo intervento ha permesso di sorprenderli mentre stavano maneggiando un involucro contenente droga, successivamente identificata come hashish.Gli approfondimenti e le perquisizioni effettuate nell’immediatezza hanno consentito di recuperare un quantitativo complessivo superiore ai 100 grammi di sostanza stupefacente.

Nel corso delle verifiche, uno dei soggetti coinvolti ha inoltre consegnato spontaneamente ulteriore droga agli operatori.Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Informato dell’esito dell’operazione, il magistrato di turno ha disposto la liberazione dell’arrestato, non ravvisando la necessità di misure cautelari.

L’intervento rientra nel più ampio piano di azione della Polizia di Stato, finalizzato a contrastare lo spaccio di stupefacenti e a rafforzare i livelli di sicurezza reale e percepita su tutto il territorio della provincia di Brindisi.

Category: Cronaca