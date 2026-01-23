INVESTITO DI NOTTE SULLA PROVINCIALE: PERDE LA VITA UN 41ENNE A CUTROFIANO

(f.f.)__________

Si è conclusa in tragedia una serata sulle strade del Salento. Poco prima della mezzanotte di ieri, lungo la strada provinciale 363 che attraversa la campagna di Cutrofiano, un uomo di 41 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava a piedi sulla carreggiata.

La vittima è Francesco Vincenti, residente nelle immediate vicinanze del luogo dell’incidente.

Era appena uscuto di casa.

Secondo le prime verifiche, l’uomo stava camminando lungo il tratto stradale quando una vettura, una Peugeot guidata da un 34enne, lo ha urtato violentemente. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato possibilità di sopravvivenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile di Gallipoli per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il conducente dell’auto, visibilmente scosso, avrebbe riferito di essersi trovato improvvisamente l’uomo davanti, in un punto poco illuminato della strada, senza riuscire a evitare la collisione.I sanitari del 118, giunti tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 41enne. Informata l’autorità giudiziaria, il pubblico ministero di turno ha disposto il trasferimento della salma presso l’obitorio dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove nelle prossime ore potrebbe essere eseguito l’esame autoptico.

Il veicolo coinvolto è stato posto sotto sequestro. Le indagini proseguono per chiarire le ragioni della presenza dell’uomo su quel tratto di strada a tarda ora e per accertare eventuali responsabilità.

