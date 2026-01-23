LOTITO NEL MOMENTO DI CRISI DELLA SUA PRESIDENZA DELLA LAZIO VORREBBE RITROVARE A LECCE IL SORRISO

(Rdl) ___________ Alla 22.a giornata, terza di ritorno, si ritrovano di fronte due squadre che non stanno bene e che più di ogni altra occasione hanno bisogno di punti per invertire la rotta.

Il Lecce, reduce dalle sconfitte di Milano contro Inter e Milan, e da tre sconfitte casalinghe consecutive, è sprofondato in piena zona retrocessione: è stato raggiunto dalla Fiorentina a 17 punti, sotto ci sono solo Pisa e Verona a quota 14; sopra la zona rossa, c’è già un bel distacco: il Genoa ha 20 punti.

La Lazio, reduce dallo 0 – 3 subito ad opera del Como, nona con 28 punti, è fuori e lontana dalla zona coppe europee, per di più col presidente Claudio Lotito apertamente contestato dai tifosi, che, dopo aver ‘scioperato’ nella partita casalinga, saranno però presenti al Via del Mare: i 350 biglietti del settore ospiti sono andati subito rapidamente esauriti.

Sarri, uomini contati e clima surreale negli spogliatoi da tutti contro tutti, deve fare a meno di Cataldi, squalificato, e con molta probabilità anche di Basic e Vecino, non ancora completamente, e di Romagnoli, che vuole essere ceduto.

Di Francesco deve valutare l’inserimento dei nuovi arrivati, i tre centrocampisti Galdelman, Fofana, Ngom e dell’attaccante Chedira.

Si gioca al Via del Mare sabato 24 gennaio, arbitra il signor Daniele Chiffi di Padova, fischio di inizio alle 20.45

Category: Sport