AL CAVALLINO BIANCO DI GALATINA LUNEDI’ 26 ORE 21 ARRIVA IL CAPOLAVORO DI GOLDONI “La vedova scaltra”

(Rdl) ____________

La grande commedia classica torna con “La vedova scaltra” capolavoro di Carlo Goldoni al Cavallino di Galatina nella rassegna teatrale di Puglia Culture in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Una commedia elegante che unisce ironia e una visione moderna sui sentimenti e sull’indipendenza femminile.

Ambientata nella Venezia del Settecento, la storia ruota attorno a Rosaura, giovane vedova brillante e determinata, corteggiata da quattro pretendenti di diverse nazionalità. Con intelligenza e ironia, Rosaura li mette alla prova tra travestimenti, equivoci e colpi di scena, trasformando il corteggiamento in un divertente gioco teatrale.

Ne nasce una commedia vivace e raffinata, capace di far ridere e riflettere, dove il talento degli interpreti e il ritmo serrato della regia restituiscono tutta la freschezza di Goldoni.Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e per chi desidera vivere una serata di grande spettacolo, tra risate, eleganza e passione scenica.

Protagonista Caterina Murino con Enrico Bonavera nel ruolo di Arlecchino.

Leccecronaca.it sarà presente alla replica al momento dedicato alla stampa prima dello spettacolo.

Category: Costume e società