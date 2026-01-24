TRAGEDIA NELLE CAMPAGNE DI UGENTO, UOMO MUORE MENTRE CURAVA GLI ULIVI
(Rdl) _______________
Tragedia ieri pomeriggio nelle campagne di Ugento, dove è stato ritrovato senza vita il corpo di Walter Basile, 53 anni, sposato, due figli, che era andato nel terreno di sua proprietà vicino il paese a curare gli ulivi.
Secondo una prima ricostruzione, è stato colpito al capo da un grosso ramo. Indagini dei Carabinieri in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per stabilire quindi la causa del decesso.
