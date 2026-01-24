DIARIO DEL GIORNO / SABATO 24 GENNAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è sabato 24 gennaio 2026.

La Chiesa festeggia Sant’ Emerenziana.

Come oggi, sessanta anni fa, un aereo civile indiano si schiantò sul Monte Bianco: morirono tutti i 117 passeggeri; e, sempre come oggi, sempre nel 1966, a Trento ci fu la prima occupazione studentesca, alla facoltà di sociologia dell’ università: prodromi della ‘contestazione’, che a breve dilagherà in tutta Europa.

“Lo sciamano è il grande specialista dell’anima umana: lui solo la «vede», perché ne conosce la «forma» e il destino – scrive Mircea Eliade in “Lo Sciamanismo e le Tecniche dell’Estasi”, la prima opera – era il 1951- che abbraccia lo sciamanismo nella sua totalità, situandolo nella prospettiva di una storia generale delle religioni, e, in un passaggio del suo libro, così si esprime:

“Come è noto, i popoli artici, siberiani e centro-asiatici son composti nella grande maggioranza da cacciatori-pescatori e da pastori-allevatori. Un certo nomadismo li caratterizza tutti. E, nelle grandi linee, le loro religioni coincidono, malgrado le differenze etniche-e linguistiche. Ciukci, Tungusi, Samoiedi o TurcoTartari – per non nominare che qualcuno dei gruppi più importanti – conoscono e venerano un Gran Dio celeste, già creatore e onnipotente, ma in via di divenire un deus otiosus. Invece lo sciamano appare insostituibile in ogni cerimonia che interessi le esperienze dell’anima umana come tale, come unità psichica precaria, come entità incline ad abbandonare il corpo e facile preda dei demoni e degli stregoni. È per questo che in tutta l’Asia e l’America del Nord, ed anche altrove lo sciamano ha funzioni di medico e di guaritore; egli formula le diagnosi, va alla ricerca dell’anima fuggitiva del malato, la cattura e la reintegra nel corpo da essa abbandonato. È sempre lui che conduce l’anima del morto agli inferni, perché egli è per eccellenza psicopompo”.

Proverbio salentino: NNA FIMMENA E NA PAPARA MPIGGHIARA NNA FERA

Una donna e un’oca misero in subbuglio un mercato.

Le donne sono ciò che di più bello il buon Dio ha creato, ma ce ne sono alcune che sono in grado di mettere scompiglio in qualsiasi posto si trovino.

