banner ad
banner ad

I CARABINIERI DEI NAS BLOCCANO LA VENDITA DI CARNE NON IN REGOLA

| 24 Gennaio 2026 | 0 Comments

Report del Comando Carabinieri Per la Tutela Salute ___________

NAS CARABINIERI LECCE: SICUREZZA ALIMENTARE. CONTROLLI IN ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE. SEQUESTRATI OLTRE VENTIDUE
QUINTALI DI ALIMENTI NON CONFORMI.


Nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti, i Carabinieri del Nas di Lecce hanno controllato un’azienda di lavorazione carni impiegate in preparazioni alimentari della provincia salentina.
In particolare, nel corso della verifica, gli Specialisti del Nas hanno constatato la presenza di circa
ventidue quintali di carni di varia tipologia (vitello, ovino e pollame), già sezionate e pronte per la commercializzazione, sebbene prive di etichettatura e delle necessarie informazioni atte a garantirela tracciabilità/rintracciabilità alimentare.
Se immessa sul mercato, la merce – non conforme – avrebbe costituito un potenziale rischio per lasalute dei consumatori, ragione per cui, al termine delle attività di controllo, gli alimenti sono statisottoposti a sequestro amministrativo ed al titolare dell’attività, segnalato alle competenti AutoritàSanitaria ed Amministrativa, sono state comminate sanzioni amministrative per diverse migliaia dieuro.

Category: Cronaca

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
banner ad
banner ad