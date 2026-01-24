I CARABINIERI DEI NAS BLOCCANO LA VENDITA DI CARNE NON IN REGOLA

Report del Comando Carabinieri Per la Tutela Salute ___________

NAS CARABINIERI LECCE: SICUREZZA ALIMENTARE. CONTROLLI IN ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E

COMMERCIALIZZAZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE. SEQUESTRATI OLTRE VENTIDUE

QUINTALI DI ALIMENTI NON CONFORMI.



Nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti, i Carabinieri del Nas di Lecce hanno controllato un’azienda di lavorazione carni impiegate in preparazioni alimentari della provincia salentina.

In particolare, nel corso della verifica, gli Specialisti del Nas hanno constatato la presenza di circa

ventidue quintali di carni di varia tipologia (vitello, ovino e pollame), già sezionate e pronte per la commercializzazione, sebbene prive di etichettatura e delle necessarie informazioni atte a garantirela tracciabilità/rintracciabilità alimentare.

Se immessa sul mercato, la merce – non conforme – avrebbe costituito un potenziale rischio per lasalute dei consumatori, ragione per cui, al termine delle attività di controllo, gli alimenti sono statisottoposti a sequestro amministrativo ed al titolare dell’attività, segnalato alle competenti AutoritàSanitaria ed Amministrativa, sono state comminate sanzioni amministrative per diverse migliaia dieuro.

Category: Cronaca