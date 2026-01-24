DISCARICA ABUSIVA SCOPERTA DALLA FINANZA A SANTA CESAREA TERME
I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno denunciato 1 soggetto per attività di gestione non autorizzata e combustione illecita di rifiuti.
Nell’ambito del contrasto ai reati ambientali, all’esito di un’attività investigativa, i militari della Compagnia della Guardia di finanza di Otranto hanno individuato un imprenditore operante nel settore della vendita e installazione di serramenti, che accumulava all’interno di un terreno agricolo situato nel comune di Santa Cesarea Terme, già teatro di violenti incendi durante il periodo estivo, i rifiuti provenienti dalla propria attività lavorativa, tra cui scarti di vetro, PVC e plastica, per poi incendiarli.
Al soggetto indagato, per il quale in attesa di sentenza di condanna definitiva trova applicazione il principio della presunzione di innocenza, è stato ingiunto di bonificare l’area e di ripristinare lo stato dei luoghi, nonché comminata una sanzione pecuniaria di 6500 euro.
Prosegue incessantemente l’attività di controllo svolta dalla GDF nell’ambito dell’Accordo Quadro con Regione Puglia, A.R.P.A. Puglia e altri partner istituzionali, a testimonianza del costante impegno dei finanzieri di Lecce a tutela dell’ambiente, quale patrimonio comune da difendere e preservare.
