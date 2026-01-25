DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 25 GENNAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è domenica 25 gennaio 2026.

La Chiesa celebra la conversione di San Paolo.

A Lecce, la nostra amica Paola Scialpi compie 74 anni: tanti affettuosi auguri! E l’ imprenditore Mauro Della Valle festeggia i suoi 59 anni: buon compleanno!

25 gennaio 1995. Il mondo di nuovo sull’ orlo di una catastrofica guerra nucleare, per un bottone, più o meno grosso…La storia, maestra di vita, spesso non ha insegnato proprio nulla. Incidente del missile norvegese: la Russia rischia di lanciare un attacco atomico dopo che il Black Brant XII, un razzo da ricerca norvegese, viene scambiato per un Trident statunitense, dalla stazione radar di primo allarme di Olenegorsk.

Rispondendo a una precisa richiesta, ricordiamo che la crusca è un sottoprodotto derivato dalla macinazione e dalla raffinazione di graminacee. Viene dalla parte più esterna del chicco ed è ricca di cellulosa, sali minerali e vitamine. Dopo la macinazione viene separata dalla farina attraverso la setacciatura. Si presenta in scaglie di colore scuro.

Se fate bollire per cinque-dieci minuti della crusca in acqua (una manciata ogni mezzo litro) e poi filtrate con una garza o con un setaccio, otterrete acqua lattiginosa, utilissima per la pulizia di superfici in legno, ottima per rinfrescare la pelle, eccellente per i bagni rilassanti, perché è nutriente ed ammorbidente: lenirà pruriti e toglierà infiammazioni.

Proseguiamo il discorso iniziato ieri sullo sciamanesimo con un’altra citazione dal fondamentale studio fattone da Mircea Eliade:

“E tale qualificazione di terapeuta e di psicopompo, lo sciamano la possiede perché conosce le tecniche dell’estasi, ossia perché la sua anima può abbandonare impunemente il corpo e portarsi lontano, perché può penetrare negli Inferni e salire in Cielo. Egli conosce per propria esperienza estatica gli itinerari delle regioni extraterrestri. Può discendere agli Inferni e elevarsi nei Cieli perché vi è già stato. Certo, il rischio di smarrirsi in queste regioni interdette è sempre grande, ma lo sciamano, consacrato dall’iniziazione e munito dei suoi spiriti custodi, resta pur sempre il solo essere umano che possa affrontare questo rischio e avventurarsi in una geografia mistica (…) La tecnica sciamanica per eccellenza consiste nel passaggio da una regione cosmica all’altra: dalla Terra al Cielo o dalla Terra agli Inferni. Lo sciamano conosce il mistero delle rotture di livello. Questa comunicazione fra le zone cosmiche è resa possibile dalla struttura stessa dell’Universo che, come subito vedremo, viene concepito, nel suo insieme, come ripartito in tre piani – Cielo, Terra e Inferni – collegati fra loro da un asse centrale”.

Proverbio salentino: LU FIGGHIU MUTU LA MAMMA LU CAPISCE

Il figlio muto la mamma lo comprende.

La capacità di intuire i desideri e le preoccupazioni del proprio figlio è così grande, che una madre comprende non solo il figlio a cui il buon Dio non ha donato il dono della parola, ma anche il figlio che ha deciso di non parlare, ma i cui pensieri vengono facilmente compresi dalla madre.

Insomma nessuno può comprendere i figli meglio della madre.

