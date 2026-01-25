TABELLINO, COMMENTI E NOTIZIE DOPO LO 0 A 0 CONTRO LA LAZIO AL VIA DEL MARE

(Rdl) _______________

TABELLINO

Giallorossi in campo sabato 24 gennaio alle 20.45 al Via del Mare per la 22ª giornata, teza di ritorno, della Serie A, Lecce – Lazio.

Lecce: Falcone ©, Siebert, Štulić (19’ st Cheddira), Gandelman, Veiga, Banda (19’ st Sottil), Ramadani, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti (44’ st Morente). A disposizione: Früchtl, Samooja, Sala, Ndaba, Fofana, N’Dri, Pérez, Jean, Kouassi, Kaba, Ngom, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Lazio: Provedel, Vecino (19’ st Dele-Bashiru), Zaccagni ©, Romagnoli, Dia (19’ st Ratkov) Cancellieri (36’ st Isaksen), Taylor, Basic, Lazzari (28’ st Pellegrini), Gila (19’ st Provstgaard) Marušić. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pedro, Noslin, Nuno Tavares, Belahyane, Hysaj, Farcomeni. Allenatore: Maurizio Sarri

Ammoniti: 7’ st Veiga, 28’ st Provstgaard, 46’ st Tiago Gabriel

Recupero: 1’ pt – 5’ st

Spettatori: 24.435 di cui 22.319 abbonati

Arbitro: Daniele Chiffi sez. di Padova

COMMENTI

Un brodino per due squadre che non stanno bene. Un punto a ciascuno, più utile ai padroni di casa, che agli ospiti, per muovere la classifica, come si dice in gergo. Una brutta partita., dominata su entrambi i fronti dalla paura di perdere.

Meglio il Lecce, comunque, che ha disputato un primo tempo ammirevole per coraggio e determinazione. Due occasioni nitide create: al minuto 19 con Coulibaly da fuori area, bravo Provedel a respingere in un tuffo, poi sulla deviazione del portiere palla a centro area, dove Pierotti, a pochi metri dalla porta conclude alto sulla traversa.; e al 39, quando Ramadani scaglia un missile da trentacinque metri e prende in pieno la traversa a protiere battuto.

Poi due altre conclusioni in porta, di Cheddira e di Sottil, sventate da Provedel.

A seguire il solito calo nella ripresa e sempre e comunque tanti errori, sia in fase di impostazione, sia di conclusione, sempre gli stessi errori, vedi Banda e Pierotti: sempre gli stessi errori.

La Lazio, devastata dalle polemiche interne che sicuramente hanno influito nell’approccio alla gara, ha subito, confusionaria ed evanescente, per quasi tutta la partita: si è vista in avanti solo sul finire, due volte, senza particolari intenzioni, fra fine del tempo regolamentare e recupero.

Realisticamente ne ha preso atto Maurizio Sarri, incoraggiato ad andare avanti dai trecentocinquanta tifosi ospiti al seguito, nella sua dichiarazione a caldo negli spogliatoi: “A questo finale di stagione chiedo una salvezza tranquilla. Le possibilità di entrare in Europa sono sempre state limitate e ora abbiamo anche perso un paio di giocatori importanti. Serve realismo e bisogna guardare avanti”.

Guarda avanti anche Eusebio Di Francesco, che così ha riassunto la partita:

“Abbiamo un problema di gol. La squadra ha espresso un buon calcio, siamo mancati nella qualità negli ultimi metri, in zona gol. Quello è il tallone d’Achille di questo momento. Oggi voglio esaltare la prestazione e l’atteggiamento della squadra, la capacità di rendere la vita difficile all’avversario, senza concedere nulla. Un pizzico di fortuna in più non avrebbe guastato.

I ragazzi meritano gli applausi ricevuti a fine gara, con i nostri pregi e difetti stiamo dando il massimo. Venivamo da quattro sconfitte che bruciavano, ma adesso ripartiamo dalla prestazione di questa sera guardando avanti con ottimismo”.

NOTIZIE

Si apre l’ultima settimana di calcio mercato invernale.

Di seguito il riepilogo delle acquisizioni e cessioni effettuate finora:

ACQUISTI

Centrocampisti (3)

1. Omri Gandelman (2000): definitivo dal Gent

2. Sadik Fofana (2003): definitivo dal Grazer

3. Oumar Ngom (2004): definitivo da Estrela da Amadora

Attaccanti (1)

1. Walid Chedira(1998): prestito con opzione per l’acquisizione definitiva dal Napoli





CESSIONI

Difensori (1)

1. Frédéric Guilbert (1994): risoluzione consensuale del contratto

Centrocampisti (1)

1. Hamza Rafia (1999): definitivo all’Espérance Sportive de Tunis.

Al termine della gara, mister Di Francesco ha fissato la ripresa degli allenamenti per martedì pomeriggio al centro sportivo di Martignano.

La prossima partita è di nuovo contro una squadra in difficoltà, il Toro, ieri umiliato 6 -0 dal Como, col presidente Ubano Cairo perennemente contestato dai tifosi, che ha confermato l’allenatore Marco Baroni, mentre il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha deciso che la squadra andrà in ritiro da martedì per la gara contro il Lecce: si gioca a Torino domenica 1 febbraio alle 12.30.

Category: Sport