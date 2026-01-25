LA CACCIA NUOCE GRAVEMENTE ALLA BIO DIVERSITA’: NIENTE GIUSTIFICA LA CACCIA

(Rdl) ________ Post social della Lac, Lega Abolizione Caccia, di questa mattina_______________

La caccia ha gravi impatti sulla fauna selvatica, causando il declino delle specie, inquinamento da piombo e disturbo agli ecosistemi. Oltre alle migliaia di animali uccisi perchè concesso, si calcolano 5 milioni di uccelli uccisi illegalmente (fra specie non consentite e modi) ogni anno in Italia, mentre il piombo dei munizionamenti avvelena il terreno e gli animali.

La caccia altera i processi riproduttivi, causando spesso un aumento paradossale di alcune specie (es. la specie cinghiale).

La caccia porta una riduzione drastica della biodiversità: Il 43% delle specie di uccelli in Italia è cacciabile, con 21 specie in uno stato di conservazione negativo (come ad esempio la tipica fauna alpina già in seria crisi di sopravvivenza, l’allodola, ecc…). .

Avvelenamento da piombo: Il munizionamento al piombo rappresenta una fonte di inquinamento, causando avvelenamento sia nella fauna selvatica che nel terreno.

Alterazione degli ecosistemi: La pressione venatoria influisce sui tassi di riproduzione, inducendo ad esempio i cinghiali a riprodursi in età più giovane, portando all’errantismo di specie che altrimenti rimarrebbero nelle zone boscate e costrette ad uscire per scampare alle fucilate, arrivano in zone urbane e nei coltivi…oltre a questo, il passaggio dei cacciatori e l’uso di cani da caccia/tana creano un forte disturbo, interrompendo i cicli riproduttivi e , in caso di virus come la psa, fungendo da vettore.

La caccia incide non solo sulle specie cacciabili, ma anche su predatori e specie protette a causa del disturbo provocato.

Di seguito le specie ancora cacciabili in Italia, numero notevolmente superiore dalla media europea e lista che l’attuale governo vuole, nonostante la difficoltà di conservazione degli animali selvatici, aumentare:

Quaglia (Coturnix coturnix)

tortora (Streptopelia turtur)

merlo (Turdus merula);

allodola (Alauda arvensis);

starna (Perdix perdix);

pernice rossa (Alectoris rufa);

pernice sarda (Alectoris barbara);

lepre comune (Lepus europaeus);

lepre sarda (Lepus capensis);

coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

minilepre (Silvilagus floridanus);

cesena (Turdus pilaris);

tordo bottaccio (Turdus philomelos);

tordo sassello (Turdus iliacus);

fagiano (Phasianus colchicus);

germano reale (Anas platyrhynchos);

folaga (Fulica atra);

gallinella d’acqua (Gallinula chloropus);

alzavola (Anas crecca);

canapiglia (Mareca strepera);

porciglione (Rallus acquaticus);

fischione (Mareca penelope);

codone (Anas acuta);

marzaiola (Spatula querquedula);

mestolone (Spatula clypeata);

moriglione (Aythya ferina);

moretta (Aythya fuligula);

beccaccino (Gallinago gallinago);

colombaccio (Columba palumbus);

frullino (Lymnocryptes minimus);

combattente (Calidris pugnax);

beccaccia (Scolopax rusticola);

cornacchia nera (Corvus corone);

pavoncella (Vanellus vanellus);

cornacchia grigia (Corvus corone cornix);

ghiandaia (Garrulus glandarius);

gazza (Pica pica);

volpe (Vulpes vulpes);

pernice bianca (Lagopus mutus);

fagiano di monte (Tetrao tetrix);

coturnice (Alectoris graeca);

camoscio alpino (Rupicapra rupicapra);

capriolo (Capreolus capreolus);

cervo (Cervus elaphus);

daino (Dama dama);

muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda;

lepre bianca (Lepus timidus);

cinghiale (Sus scrofa);

Lepre italica (Lepus corsicanus)

#LACwww.abolizionecaccia.it

In foto: pernice bianca, in serio declino eppure ancora cacciabile. Scatto di Enrico Melotti

Sostieni chi difende la natura ____________

A QUESTO LINK LE INFO SULLA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ‘NIENTE GIUSTIFICA LA CACCIA’

https://fondazionecapellino.org/it/nientegiustificalacaccia?fbclid=IwY2xjawORNlhleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeEcFqWAbTz8uAut3rW-kH3eyCxSV9VZh9RLmlfVExkQcyNK5uIpk4sC9wMXI_aem_JsVLNlprKYjI7_krusLfRg

Category: Costume e società, Cronaca, Politica