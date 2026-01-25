POLVERE DI STELLE / BALLANDO CON CYD CHARISSE

di Elena Vada _____________

Nonno diceva: “Maria….hai accorciato la gonna?! Gambe di fuori e calze velate?! Vuoi fare la Sidde Sciarisse?? Ma ‘Lei’ è insuperabile! Le gambe più belle del cinema” – e canticchiava in sordina: “Saran belli gli occhi neri, o quelli blu. Ma le gambe, ma le gambe, a me piacciono di più…”(Trio Lescano 1938).

“Ma vaiiiiii…..” rispondeva mia nonna.

L’ attrice della disputa era, in realtà, Cyd Charisse, ballerina-attrice-cantante, famosa per le gambe nervose, lunghe, tornite, snelle.

Il suo film più importante, che ve la ricorderà subito, è: “Singin’ in the rain – Cantando sotto la pioggia” con Gene Kelly (1952 – perfetta nel famoso numero “Broadway Melody Ballet”).

Il suo vero nome era Tula Ellice Finklea.

Nacque ad Amarillo (Potter) TEXAS, USA, il 28 marzo del 1922.

Iniziò a studiare danza a Los Angeles alla scuola di A. Bolm e B. Nijinska.

A 13 anni entrò nel corso di ballo del Ballets Russes, di Montecarlo.

Fu la più famosa ballerina di musical hollywoodiani, di tutti i tempi. Sinuosa, sexy, elegante, armoniosa, professionale.

Bruna, in mezzo a tante finte bionde, bellezza seducente, incantevole e non volgare.

Fred Astaire disse di lei : “That Cyd! When you danced with her you stay dancing with…

Quella Cyd! Quando hai danzato con lei, puoi dire di avere realmente danzato!”.

Nel ballo, fu capace di alternare a passi classici quelli moderni e, in alcuni casi, ad altri di propria invenzione.

Studiò alla Hollywood Professional School, di Los Angeles, recitò con lo pseudonimo di Maria Istomina.

Il suo debutto al cinema, fu nel 1943 in “Nasce una stella” con il soprannome di Lily Norwood. Il film successivo fu “Mission to Moscow” dello stesso anno.

Per la sua carriera fu importantissima l’ esibizione in “Ziegfeld Follies” (1946), dove ballò al fianco di Fred Astaire.

In seguito firmò un contratto con la MGM, soprattutto grazie all’intervento del produttore Arthur Freed.

La Cyd, ballerina-prodigio, arrivò a successo e notorietà, in brevissimo tempo.

Recitò in alcuni film non musicali (non era una brava attrice): Il bacio del bandito, Tensione, Il marchio del rinnegato, I marciapiedi di New York, Inferno bianco.

Dopo il film “Cantanto sotto la pioggia” di Stanley Donen, con Gene Kelly, ricordiamo: “Spettacolo di varietà” (1953) di Vincente Minnelli dove, finalmente, recitò da protagonista al fianco di Fred Astaire.

Con Gene Kelly fu ancora un successo con “Brigadoon” (1954).

Fu davvero affascinante e conturbante in “E’ sempre bel tempo” (1955) e nel musical “La bella di Mosca” (1957), remake di Ninotchka (1939 con G. Garbo).

“Il capitano dei mari del Sud” – “Il dominatore di Chicago” (dove, affianco a Robert Taylor, fece notare inaspettate qualità di attrice melodrammatica), “Due settimane in un’altra città”, ma furono film mediocri, con risultati modesti.

Cyd decise, quindi, di dedicarsi alla televisione, con risultati altalenanti. Tornò di rado al cinema, per produzioni di bassissimo livello.

Nel 1991, a 70 anni, recito a Broadway, nella versione teatrale del celebre film, premio Oscar, Grand Hotel, dove ricoprì il ruolo che fu, sullo schermo, di Greta Garbo.

Abbandonò definitivamente la carriera dopo aver interpretato una piccola parte, in una SERIE-TV.

Si sposò a 18 anni con il suo maestro di danza Nico Charise (da cui prese il nome d’arte aggiungendovi una s – ebbe un figlio, Nicholas).

Dopo il divorzio sposò il cantante-attore Tony Martin, con il quale recitò in diversi programmi televisivi.

Cyd Charisse morì a 96 anni, il 17 giugno 2008, al Cedars-Sinai Medical Center, di Los Angeles, colpita da infarto.

Nel 2001 è stata inserita nel Guinnes dei Primati, per le “più costose gambe“, assicurate nel 1952 per cinque milioni di dollari (tale primato era precedentemente detenuto da Betty Grable).

Ci stupiamo del fatto che ebbe solo due mariti, legalmente sposati, e…. a quanto pare, nessun amante, cosa strana ed eccezionale a Hollywood.

