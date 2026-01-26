CONTROLLI RAFFORZATI NEL SALENTO: MIGLIAIA DI PERSONE IDENTIFICATE E INTERVENTI DELLA POLIZIA DI STATO

(f.f.)_____________

Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza straordinaria della Polizia di Stato su tutto il territorio salentino. Anche nell’ultima settimana, su disposizione del questore di Lecce, sono stati intensificati i servizi di controllo finalizzati a garantire la sicurezza pubblica, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati legati allo spaccio di stupefacenti, alle violenze contro le persone, ai reati predatori e alle violazioni amministrative.

Le operazioni hanno interessato in modo mirato diverse aree sensibili della provincia. A Lecce, i controlli si sono concentrati soprattutto nel centro urbano, in zone ad alta frequentazione come piazzetta Alleanza e l’area della stazione ferroviaria. Attività analoghe sono state svolte anche nei comuni di Galatina e Otranto.

Nel capoluogo salentino, gli accertamenti amministrativi hanno riguardato numerosi esercizi commerciali dislocati in varie strade cittadine. In uno di questi casi è scattata una sanzione nei confronti di un ristorante, risultato non in regola per l’occupazione non autorizzata di suolo pubblico.

Il bilancio complessivo dei controlli parla di 3.237 persone identificate e 1.321 veicoli sottoposti a verifica lungo l’intero territorio provinciale. Nel corso delle attività sono state inoltre adottate diverse misure di prevenzione. Tra queste, un avviso orale è stato notificato a un cittadino polacco di 55 anni residente a Collemeto, denunciato per lesioni aggravate dopo aver ferito un coinquilino con un coltello. Analoghi provvedimenti sono stati emessi anche nei confronti di una donna di 29 anni di Martano e di un uomo di 34 anni residente a Novoli.

Un episodio particolare si è verificato il 22 gennaio nell’area parcheggio della stazione ferroviaria di Lecce, nota come FS Park. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno sorpreso un uomo di origine afgana, classe 1981, mentre tentava di appiccare un incendio tra le auto in sosta utilizzando carta e frammenti di legno. Dopo aver spento il principio di incendio, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione dell’uomo, trovandolo in possesso di una pinza con estremità appuntite, detenuta senza alcuna giustificazione. L’oggetto è stato sequestrato e l’uomo denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Infine, nella giornata di sabato 24 gennaio, in occasione della partita di calcio tra U.S. Lecce e S.S. Lazio allo stadio “Ettore Giardiniero”, il dispositivo di sicurezza predisposto ha consentito lo svolgimento regolare dell’incontro e il deflusso ordinato degli spettatori, senza criticità per l’ordine pubblico.

Category: Cronaca