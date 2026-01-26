LIZZANELLO, AGGRESSIONE IN CASA: FIGLIO FERMATO DAI CARABINIERI DOPO LE VIOLENZE SULLA MADRE

(f.f.)______________

Ancora un grave episodio di violenza domestica nel Salento. Nel comune di Lizzanello, i carabinieri sono intervenuti all’interno di un’abitazione privata arrestando un uomo di 38 anni, colto sul fatto e ritenuto responsabile di ripetuti comportamenti violenti nei confronti della madre.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato nel pomeriggio, a seguito di una segnalazione che ha portato i militari a ricostruire una lite degenerata in aggressione fisica. Stando agli accertamenti svolti, l’uomo avrebbe colpito la donna con violenza, provocandole ferite giudicate di lieve entità.

La vittima è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove ha ricevuto le cure necessarie. I sanitari hanno escluso conseguenze gravi, stabilendo una prognosi contenuta, salvo eventuali complicazioni.

Conclusi gli atti procedurali, il 38enne è stato dichiarato in stato di arresto con l’accusa di maltrattamenti in ambito familiare. Successivamente è stato trasferito presso la casa circondariale di Borgo San Nicola, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria per le decisioni di competenza.

Category: Cronaca