SCONTRO FATALE SULLA PROVINCIALE: PERDE LA VITA IMPRENDITORE DI 38 ANNI DI SAN VITO DEI NORMANNI

Un incidente stradale mortale si è verificato ieri sera lungo la strada provinciale che conduce a Specchiolla, marina di Carovigno. A perdere la vita è stato Nicola Ippolito, 38 anni, di San Vito dei Normanni, imprenditore, sposato, un figlio, che era alla guida di un’autovettura BMW, coinvolta in una violenta collisione frontale con un mezzo furgonato di tipo pick-up.

L’impatto, avvenuto in un tratto particolarmente esposto alle intemperie, è stato devastante. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, i due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente per cause che restano da chiarire. Le autorità stanno lavorando per accertare eventuali responsabilità e verificare le condizioni della carreggiata al momento del sinistro.

Alla guida del pick-up si trovava un altro uomo, rimasto ferito ma non in pericolo di vita. È stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Per Nicola Ippolito, invece, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: i sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata, rese particolarmente complesse dalle avverse condizioni meteo e dal forte temporale che stava interessando l’area.

La circolazione ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore, con disagi alla viabilità locale. Le forze dell’ordine proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire le cause che hanno portato al tragico epilogo.

