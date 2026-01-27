OSTUNI, POLIZIA DI STATO INTENSIFICA I CONTROLLI: UN ARRESTO PER SPACCIO

ELOGIO DEL DIALETTO. E UN INVITO…

di Raffaele Polo ____________ Scopriamo, ogni giorno, la bellezza e la irrinunciabile presenza del dialetto, nelle nostre vite. E non solo quando imprechiamo, che è il momento dove al pathos si aggiunge la spontaneità autentica e innata dell’appartenenza ad un ben definito ceppo linguistico, ma anche quando ci troviamo in confidenza con qualcuno e vogliamo […]