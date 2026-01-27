OSTUNI, POLIZIA DI STATO INTENSIFICA I CONTROLLI: UN ARRESTO PER SPACCIO
(f.f.)______________
Proseguono senza sosta i servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Brindisi. Nel pomeriggio del 10 gennaio 2026 – ma la notizia è stata resa nota solo oggi – gli agenti del Commissariato di Ostuni, nell’ambito dei dispositivi di controllo rafforzati disposti dal Questore, hanno tratto in arresto un uomo del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di stupefacenti.
Durante un normale pattugliamento nel centro cittadino, i poliziotti hanno notato due persone entrare in un garage, decidendo di procedere a un immediato controllo. All’interno del locale, i soggetti sono stati sorpresi con un involucro contenente hashish, direttamente in loro disponibilità.
Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire complessivamente oltre 100 grammi di sostanza stupefacente, risultata positiva ai test del Gabinetto di Polizia Scientifica. Nel corso degli accertamenti, uno dei due coinvolti ha consegnato spontaneamente ulteriore stupefacente agli agenti.
Tutto il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che, in attesa di ulteriori sviluppi procedurali, ha disposto il rilascio dell’arrestato.
L’operazione rientra in un piano più ampio di prevenzione e repressione dei reati, volto a garantire maggiore sicurezza reale e percepita sull’intero territorio della provincia di Brindisi.
Category: Cronaca