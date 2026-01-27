MASSAFRA, AVEVA CINQUE CHILI DI DROGA IN AUTO: GIOVANE FINISCE IN CARCERE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto ______________

Ancora un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio jonico grazie all’azione costante dell’Arma dei Carabinieri, da sempre impegnata nella tutela della sicurezza e della legalità. Nel tardo pomeriggio del 26 gennaio 2026, a Massafra, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto hanno portato a termine un’importante operazione nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di droga, ed hanno arresto di un 34enne della provincia di Taranto, presunto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo è stato fermato mentre viaggiava a bordo della propria autovettura. L’accurata perquisizione personale e veicolare, eseguita dai Carabinieri, ha consentito di rinvenire 5 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti, occultati all’interno del cofano dell’auto, in un cartone ben sigillato, pronti verosimilmente per essere immessi sul mercato illecito. Secondo una stima prudenziale, il quantitativo di droga sequestrato avrebbe potuto fruttare oltre 70 mila euro, se immesso sulle piazze di spaccio locali. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e sarà ora oggetto dei prescritti esami quali-quantitativi da parte del competente Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.).

L’uomo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria jonica, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di controllo del territorio condotte dall’Arma dei Carabinieri, che prosegue senza sosta l’azione di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza e della salute della collettività.

