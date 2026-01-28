DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 28 GENNAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 28 gennaio 2026.

La Chiesa festeggia il suo “dottore” San Tommaso d’ Aquino, e Sant’ Emiliano.

Buon onomastico a tutti quelli che portano questo nome.

A Lecce il nostro amico Luigi Di Mastromatteo compie 63 anni: buon compleanno, auguri auguri auguri!

A Gagliano del Capo il nostro amico Paolo Insalata compie 62 anni: buon compleanno, auguri auguri auguri!

Come oggi, sessanta anni fa, ci fu la tragedia di Brema, l’ incidente aereo in cui morirono i componenti della nazionale italiana di nuoto ed il giornalista Nico Sapio, diretti al meeting della città tedesca, uno dei più prestigiosi eventi della stagione.

Le cause dell’incidente non sono state mai del tutto chiarite.

Partito da Francoforte, giunto a Brema in condizioni di scarsa visibilità, il velivolo della Lufthansa non era riuscito a rimanere nel corridoio di discesa, probabilmente per un malfunzionamento degli strumenti. Il pilota aveva abortito la procedura di atterraggio e impostato una virata, che però, forse a causa di una errata attivazione degli ipersostentatori o di un suo malore, portò l’aereo in stallo. A causa delle scarse prestazioni di quel modello di aereo e della vicinanza al suolo, prima che il pilota potesse adottare le necessarie contromisure – manovre comunque difficili da effettuare in situazione di volo strumentale – l’aereo si schiantò al suolo. Nell’incidente persero la vita tutti i quarantadue passeggeri e i quattro membri dell’equipaggio.

Proverbio salentino: CI TE OLE BENE TE FACE CHIANGERE CI TE OLE MALE TE FACE RITERE.

Chi ti vuole bene ti fa piangere chi ti vuole male ti fa ridere.

I genitori, o i bravi maestri, ti educano al sacrificio, allo studio, al lavoro, ti allenano duramente, affinché tu nella vita possa affrontare qualsiasi avversità.

Chi invece ti accompagna sulla strada del divertimento, dei bagordi, dei facili guadagni, farà di te un incapace ed un balordo.

Category: Costume e società