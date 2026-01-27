OPERAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO, MAXI SEQUESTRO DI SIGARETTE DI CONTRABBANDO, UN ARRESTO

Report della Questura di Lecce _____________

Lecce, maxi sequestro di sigarette di contrabbando: arrestato un uomo dalla Polizia di Stato.

Un’importante operazione di polizia giudiziaria condotta dalla Polizia di Stato ha portato, nella serata del 26 gennaio, all’arresto di un uomo del 2005, incensurato, ritenuto responsabile di contrabbando di tabacchi lavorati.

L’attività, coordinata dalla Squadra Mobile della Questura di Lecce, si è conclusa con il sequestro di oltre 256 chilogrammi di sigarette di provenienza illecita, prive del sigillo del monopolio di Stato.

Il controllo è scattato nel tardo pomeriggio lungo la strada statale 613, nel territorio del comune di Trepuzzi, presso un’area di servizio. Gli agenti hanno sottoposto a verifica un furgone fermo per il rifornimento di carburante. L’atteggiamento particolarmente nervoso del conducente ha insospettito il personale operante, che ha deciso di approfondire gli accertamenti.

La perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire numerosi cartoni e sacchi contenenti stecche di sigarette, oltre a apparati radio ricetrasmittenti, ritenuti funzionali all’attività illecita.

Il successivo controllo ha permesso di accertare che il soggetto non era in possesso di alcun titolo autorizzativo per la detenzione e la commercializzazione dei tabacchi.

Il materiale sequestrato, composto da diverse marche di sigarette, è stato trasportato presso gli uffici della Questura per la puntuale quantificazione, risultata pari a 256,648 chilogrammi complessivi.

Alla luce dell’ingente quantitativo e degli elementi raccolti, sono emersi gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.

Informata l’Autorità Giudiziaria competente, è stato disposto l’arresto per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati. Dopo gli adempimenti di rito e i rilievi fotodattiloscopici, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, rimanendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il veicolo utilizzato per il trasporto della merce è stato sottoposto a sequestro e affidato a deposito giudiziario, mentre l’intero quantitativo di tabacchi e il materiale rinvenuto saranno custoditi come corpo di reato.

L’operazione si inserisce nel più ampio e costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai traffici illeciti e nella tutela della legalità economica sul territorio, a difesa della collettività e del regolare mercato.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 27 gennaio 2026

