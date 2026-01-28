PARABITA, FERMATO IN AUTO ALLA PERIFERIA DI PARABITA: SCATTA L’ARRESTO CON L’ACCUSA DI SPACCIO

(f.f.)______________

Un normale pattugliamento serale si è trasformato in un’operazione antidroga alla periferia di Parabita. I carabinieri della locale stazione hanno intercettato un’utilitaria che ha attirato la loro attenzione durante un servizio di vigilanza del territorio, procedendo al fermo del mezzo e dei suoi occupanti.

Alla guida dell’auto, una Opel Corsa, si trovava un uomo di 62 anni, affiancato da una donna. Alla vista dei militari, il conducente ha mostrato un atteggiamento nervoso e ha tentato di eludere il controllo, comportamento che ha indotto i carabinieri a intervenire immediatamente. Dopo aver bloccato il veicolo, i militari hanno identificato i due e avviato una perquisizione approfondita.

Nel corso delle verifiche, all’interno della borsa della passeggera è stato scoperto un involucro contenente circa un etto di hashish, ancora in un unico blocco e pronto per essere successivamente suddiviso. Nel bagagliaio dell’auto sono stati inoltre trovati diversi oggetti ritenuti funzionali all’attività di preparazione e confezionamento della droga, come bilance di precisione, utensili da taglio e materiale adesivo.

L’uomo, Donato Donadei, risulta già conosciuto alle forze dell’ordine per un passato giudiziario particolarmente pesante, con precedenti legati a indagini antimafia e a reati di associazione criminale. Il suo nome compare anche in procedimenti di grande rilievo giudiziario seguiti negli anni da diversi organi investigativi del territorio salentino.

Ultimate le procedure di legge e dopo il confronto con il pubblico ministero di turno, la dottoressa Vallefuoco, per il 62enne è stato disposto il trasferimento in carcere. La donna che viaggiava con lui è stata invece denunciata a piede libero con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso. Entrambi sono assistiti dall’avvocato Luca Laterza. Nella giornata odierna l’uomo comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida dell’arresto.

