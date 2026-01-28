NOTTE DI INTERVENTI DEI CARABINIERI A LECCE CITTA’ E IN PROVINCIA

di Flora Fina ______________

Una vasta operazione di controllo del territorio ha visto impegnati nella notte i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, che in poche ore hanno portato a termine quattro arresti e diverse perquisizioni tra capoluogo e hinterland, confermando un presidio costante e mirato a garantire la sicurezza dei cittadini.

La prima attività si è svolta a Lecce, dove i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato un’auto sospetta con a bordo quattro cittadini stranieri. Dall’abitacolo proveniva un forte odore di marijuana che ha subito insospettito i Carabinieri. La perquisizione ha permesso di rinvenire diverse quantità di sostanza stupefacente: un uomo di 40 anni è stato trovato in possesso di più confezioni di marijuana, mentre un 26enne ha dichiarato di averne acquistata poco prima. Un terzo passeggero, di 28 anni, è risultato coinvolto nella compravendita, mentre il quarto, di 37 anni, è stato ritenuto estraneo ai fatti.

La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del principale indagato ha portato al sequestro di circa 500 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 160 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il 40enne è stato arrestato in flagranza e trasferito in carcere a Lecce, mentre il complice è stato denunciato a piede libero.

Sempre nella serata, a Parabita, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 62enne e denunciato una donna di 42 anni, a seguito di controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Le perquisizioni hanno permesso di recuperare circa 100 grammi di hashish e vario materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento, tutti sottoposti a sequestro. L’uomo arrestato è stato condotto in carcere (ne abbiamo riferito a parte nell’articolo immediatamente precedente).

A Vernole, i Carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare nei confronti di un 33enne, già sottoposto a misura restrittiva, per l’espiazione di una pena residua superiore a un anno per reati legati alla droga.

Infine, a Copertino, i militari della locale Tenenza hanno arrestato una donna di 34 anni, a seguito della revoca degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Lecce, a causa della violazione reiterata delle prescrizioni della precedente misura restrittiva. La donna è stata trasferita in carcere.

L’insieme delle operazioni evidenzia l’azione costante e coordinata dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, impegnati non solo nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, ma anche nel monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure cautelari, confermando un presidio capillare volto a garantire la sicurezza e il rispetto della legalità sull’intero territorio provinciale.

