BLITZ DEI CARABINIERI FORESTALI AD ALLISTE: SCOPERTO CANTIERE ILLEGALE

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto agli abusi edilizi condotta dai Carabinieri Forestali in Salento. Nell’ambito dell’operazione denominata “Another Brick”, avviata nella primavera del 2024 con attività di monitoraggio aereo sull’intero Basso Salento, i militari continuano a individuare costruzioni irregolari realizzate in aree sottoposte a tutela paesaggistica, spesso in zone isolate e difficilmente visibili dalla viabilità principale.

L’ultimo intervento è stato eseguito in agro di Alliste, in località Malaspina, dove i Carabinieri Forestali del Nucleo di Gallipoli, grazie all’impiego di un drone, hanno individuato un cantiere attivo all’interno di un fondo rustico. Sul posto erano in corso i lavori di completamento di una costruzione in pietra, composta da un unico vano di circa 20 metri quadrati, realizzata in aderenza a una tipica pajara. A completamento dell’opera, era stato inoltre predisposto un ampio piazzale esterno, livellato con pietrisco, per una superficie di circa 350 metri quadrati.

Gli accertamenti immediati hanno permesso di verificare che l’intervento edilizio era stato eseguito in totale assenza dei necessari titoli autorizzativi. Mancavano infatti sia il permesso di costruire sia l’autorizzazione paesaggistica, obbligatoria in quanto l’area ricade all’interno del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Per impedire la prosecuzione dei lavori, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo dell’intero cantiere. Contestualmente, il proprietario del terreno, ritenuto anche responsabile dell’esecuzione delle opere, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria di Lecce.

All’uomo vengono contestate violazioni in materia urbanistica ed edilizia, nonché reati legati alla realizzazione di opere in area sottoposta a vincolo paesaggistico, secondo quanto previsto dal Testo Unico dell’Edilizia e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. L’operazione conferma l’attenzione costante dei Carabinieri Forestali nella tutela del territorio e del patrimonio ambientale del Salento.

