BLITZ DELLA FINANZA NEI PRESSI DELLE SCUOLE: SEQUESTRATI GIOCATTOLI NON A NORMA A SAN VITO DEI NORMANNI

Controlli mirati della Guardia di Finanza di Brindisi nelle aree adiacenti agli istituti scolastici di San Vito dei Normanni, dove i militari hanno avviato un’operazione finalizzata a contrastare la vendita irregolare di giocattoli e articoli per bambini potenzialmente pericolosi. L’intervento rientra nel più ampio programma di vigilanza economica del territorio ed è stato svolto con particolare attenzione alla tutela dei minori.

Le verifiche hanno portato al sequestro di numerosi giocattoli e gadget risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. In diversi casi, i prodotti destinati ai bambini erano privi delle informazioni obbligatorie e delle avvertenze in lingua italiana, elemento essenziale per garantire un uso corretto e sicuro. Ai venditori sono state inoltre contestate violazioni di carattere fiscale, tra cui la mancata installazione del registratore telematico per la vendita di giocattoli non abbinati a prodotti editoriali.

Dalle ricostruzioni effettuate dalle Fiamme Gialle è emerso un meccanismo ben collaudato: i soggetti coinvolti si posizionavano nei pressi di scuole dell’infanzia ed elementari negli orari di ingresso e uscita degli alunni, distribuendo volantini pubblicitari. I materiali promozionali proponevano giocattoli e articoli per bambini a prezzi particolarmente bassi, facendo leva sull’attrattiva per i più piccoli e sulla convenienza economica per i genitori. Nei giorni successivi, gli stessi venditori tornavano sul posto per la vendita diretta dei prodotti reclamizzati.

L’operazione rappresenta un’ulteriore azione di contrasto alla diffusione di merce non sicura e alla concorrenza sleale, ma soprattutto testimonia l’attenzione costante della Guardia di Finanza verso la tutela delle categorie più vulnerabili. Bambini e famiglie, spesso inconsapevoli dei rischi legati all’acquisto di prodotti a basso costo e di provenienza incerta, risultano infatti particolarmente esposti a questo tipo di pratiche illecite.

Le attività di prevenzione e controllo, soprattutto in contesti delicati come quelli scolastici, si confermano fondamentali per garantire ambienti più sicuri. Le Fiamme Gialle invitano infine i cittadini a segnalare situazioni sospette o analoghe contattando il numero di pubblica utilità 117, per consentire interventi tempestivi a tutela della collettività.

