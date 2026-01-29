LA TRAGICA MORTE IN THAILANDIA DI UN GIOVANE IMPRENDITORE TARANTINO

(Rdl) _____________ Da ieri sera, da quando si è diffusa la notizia sui social, sono tante le manifestazione di partecipazione al lutto e di cordoglio, e tante le attestazioni di stima e di affetto, per la tragica morte di un giovane imprenditore, Andrea Caputo, di Taranto, residente a San Giorgio Jonico, dove era titolare della Vetrofast, azienda specializzata nella riparazione e sostituzione di vetri delle auto.

Il decesso è avvenuto per un malore improvviso in Thailandia, dove il giovane, molto conosciuto e stimato a Taranto e dintorni, era andato in vacanza con alcuni amici:

“La vita delude e sorprende. Nega e regala.

Ma stavolta e’ stata ingiusta, troppo ingiusta.

Siamo cresciuti insieme, io non ci credo.

Ti porterò sempre con me amico mio”.

