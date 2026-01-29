PORTO CESAREO, NON SI RASSEGNA ALLA FINE DEL RAPPORTO E AGGREDISCE LA EX FIDANZATA: GIOVANE ARRESTATO E RINCHIUSO IN CARCERE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ___________

LA FINE DI UNA RELAZIONE E LA VIOLENZA SU UNA GIOVANE DONNA. ARRESTATO DAI CARABINIERI UN 26ENNE NEL LECCESE



È scattato nelle prime ore della mattinata di ieri, a Porto Cesareo, l’intervento dei Carabinieri della Tenenza di Copertino, supportati dai militari della locale Stazione, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Lecce – Ufficio GIP.

Il provvedimento riguarda un uomo di 26 anni, residente in provincia di Lecce e domiciliato nel comune ionico, ritenuto responsabile di un grave episodio di violenza nei confronti dell’ex compagna, una giovane di 19 anni.



La vicenda affonda le sue radici in una relazione sentimentale ormai conclusa, segnata però da un ultimo, drammatico confronto. È proprio da quel momento che ha avuto origine l’attività investigativa dei Carabinieri, avviata dopo che la giovane si era presentata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Copertino, visibilmente provata, per ricevere cure mediche.



Dagli accertamenti immediatamente svolti dai Carabinieri è stato possibile ricostruire quanto accaduto la sera del 19 gennaio 2026. Durante una discussione legata alla fine del rapporto affettivo, l’uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo, afferrando la ragazza al collo e stringendo con tale violenza da farle perdere conoscenza per alcuni istanti. La giovane sarebbe poi caduta a terra, rimanendo sola fino al momento del suo risveglio.

Una volta rinvenuta, la vittima si è recata autonomamente presso il presidio ospedaliero, dove i sanitari hanno riscontrato un quadro clinico che, unito al racconto dei fatti, ha fatto emergere la gravità dell’episodio.



Sulla base degli elementi raccolti, i militari dell’Arma hanno avanzato una richiesta di misura cautelare, ritenuta fondata dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo salentino, che ha disposto la custodia in carcere. Nel frattempo, a tutela della persona offesa, sono stati predisposti servizi di vigilanza generale nei luoghi abitualmente frequentati dalla giovane.



Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, dove rimane a disposizione della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.



Ancora una volta, l’intervento tempestivo dei Carabinieri si è rivelato determinante nel fare luce su un episodio di violenza maturato nell’ambito delle relazioni affettive, ribadendo l’attenzione costante dell’Arma nella tutela delle vittime e nel contrasto a ogni forma di violenza contro la persona.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 29 gennaio 2026



Category: Cronaca