GALLIPOLI, LA POLIZIA APRE STANZA PER AUDIZIONI RISERVATE IN COMMISSARIATO

Sarà inaugurato giovedì 5 febbraio, alle ore 10.30, un nuovo spazio dedicato alle audizioni in ambiente tutelato presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli, situato in via Lecce al civico 133. La struttura è stata allestita grazie al sostegno dell’Ordine Cavalleresco di Nostra Signora di Sion APS e dell’azienda SPS Manifatture.

L’iniziativa prevede una cerimonia ufficiale alla quale prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni civili, delle autorità religiose e delle forze armate. Il nuovo ambiente è stato progettato per garantire condizioni adeguate e riservate durante l’ascolto di persone coinvolte in situazioni particolarmente delicate.

I professionisti dell’informazione interessati a partecipare all’evento potranno comunicare la propria adesione inviando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio stampa della Polizia di Stato.L’appuntamento rappresenta un ulteriore passo verso il potenziamento dei servizi di supporto e tutela offerti alla comunità locale.

