TRUFFE TELEFONICHE: LA POLIZIA INVITA A FARE ATTENZIONE ALLO SPOOFING
(f.f.)__________
La Polizia di Stato lancia un nuovo avviso alla popolazione riguardo all’aumento delle truffe telefoniche realizzate tramite la tecnica dello spoofing, un sistema illecito che permette ai malintenzionati di alterare il numero di telefono visualizzato sul dispositivo della vittima, facendolo apparire come appartenente a enti pubblici o a soggetti realmente esistenti.
Secondo quanto reso noto dalla Questura di Lecce, negli ultimi tempi sono state raccolte numerose segnalazioni da parte di cittadini che hanno ricevuto telefonate sospette provenienti da numerazioni apparentemente collegate al centralino dell’ufficio di polizia leccese. Si tratta, tuttavia, di contatti fraudolenti utilizzati per tentare di estorcere denaro o convincere le vittime a effettuare operazioni finanziarie.
Le autorità sottolineano che le forze dell’ordine non richiedono mai somme di denaro né sollecitano trasferimenti economici attraverso contatti telefonici. Per questo motivo, in presenza di richieste sospette, è fondamentale interrompere immediatamente la conversazione e verificare l’autenticità della chiamata contattando direttamente gli uffici della Questura attraverso i canali ufficiali.
Tale procedura consente anche di segnalare eventuali tentativi di raggiro.Nel caso in cui qualcuno dovesse cadere vittima di questo tipo di truffa, viene raccomandato di presentarsi senza indugio presso gli uffici della Polizia di Stato o della Polizia Postale per formalizzare la denuncia e consentire l’avvio delle indagini.
