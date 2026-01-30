RUBANO PORTAFOGLIO A UN’INFERMIERA E USANO LE CARTE PER PAGAMENTI: IN TRE DENUNCIATI A PIEDE LIBERO

(f.f.)__________

Tre persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver utilizzato carte di credito sottratte dopo il furto del portafogli di un’operatrice sanitaria. Si tratta di un giovane di 24 anni residente a Galatina e di due coniugi, rispettivamente di 51 e 41 anni, originari di Seclì, ritenuti coinvolti a vario titolo nei reati di ricettazione e utilizzo illecito di strumenti di pagamento elettronici.

L’indagine ha preso avvio dalla segnalazione presentata da un’infermiera in servizio nel reparto di Pediatria dell’ospedale “Santa Caterina Novella”. La donna aveva denunciato la sparizione del proprio portafoglio, custodito all’interno della borsa lasciata nei locali del reparto durante il turno di lavoro.

Nel portafoglio, oltre ad alcuni oggetti personali, erano presenti la patente di guida e due carte di credito.

Accortasi dell’accaduto solo al rientro nella propria abitazione, la vittima ha verificato che le carte erano già state utilizzate per effettuare diversi acquisti in alcuni negozi tra Galatina e Galatone. Le operazioni fraudolente, eseguite con importi contenuti per evitare la richiesta del codice di sicurezza, hanno comportato una spesa complessiva di alcune centinaia di euro. La donna ha quindi provveduto a bloccare immediatamente i mezzi di pagamento.

Gli investigatori del Commissariato di Galatina hanno avviato una serie di accertamenti, analizzando le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti negli esercizi commerciali dove erano stati effettuati i pagamenti. Dalle immagini è stato possibile individuare il veicolo utilizzato dai presunti responsabili e risalire successivamente alla loro identità, risultata riconducibile a tre componenti dello stesso nucleo familiare.

Al termine delle verifiche, i tre sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato e segnalati all’Autorità giudiziaria in stato di libertà.

L’episodio risale al 18 dicembre scorso e rappresenta l’ennesimo caso di utilizzo illecito di carte di pagamento sottratte, fenomeno sul quale le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione.

Category: Cronaca