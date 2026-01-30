TENTA DI RAPINARE UN 86ENNE E LO FERISCE: ARRESTATO DALLA POLIZIA

(f.f.)__________

Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri a Lecce, dove un uomo ha aggredito un anziano nel tentativo di sottrargli del denaro. L’episodio si è verificato intorno alle 12:30 in via Adriatica, quando una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per soccorrere una persona in difficoltà.

Gli agenti delle Volanti, giunti rapidamente sul luogo indicato, hanno trovato un cittadino leccese di 86 anni che presentava una ferita alla testa.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori, l’anziano sarebbe stato colpito al culmine di una discussione con un uomo di 41 anni, originario del Pakistan.

Dagli accertamenti successivi è emerso che l’aggressione sarebbe avvenuta dopo il rifiuto dell’anziano di consegnare del denaro che l’uomo gli aveva richiesto. Il presunto aggressore, privo di una dimora stabile e attualmente richiedente asilo, è stato bloccato dagli agenti e arrestato con l’accusa di tentata rapina.

Successivamente è stato trasferito presso il carcere di Lecce, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida del provvedimento.

L’86enne, soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato in ospedale.

Dopo le cure del caso, è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni.Nel frattempo, la posizione del cittadino straniero sarà esaminata anche dall’Ufficio Immigrazione della Questura per valutare eventuali ulteriori misure amministrative.

