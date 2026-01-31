DIARIO DEL GIORNO / SABATO 31 GENNAIO 2026
Oggi è sabato 31 gennaio 2026.
La Chiesa festeggia San Giovanni Bosco, fondatore della congregazione dei Salesiani.
Tanti auguri alla nostra amica Tonia Innocenti che a Galatone festeggia il suo compleanno.
Come oggi, sessanta anni fa, nel 1966, viene inviata la prima sonda spaziale sovietica Luna 9 sulla Luna, in piena ‘corsa nello spazio’.
Proverbio salentino: SCENNARU SICCU MASSARU RICCU
Gennaio secco mezzadro (o fattore) ricco.
Il fatto che non piova in questo periodo dell’anno permette alle piantine di meglio radicarsi.
