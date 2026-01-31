ALLA SQUADRA MOBILE DI LECCE IL VICE QUESTORE MASSIMILIANO MIGLIACCIO

(f.f.)__________

Cambio al vertice della Squadra Mobile della Questura di Lecce. Nella giornata di oggi il Questore Giampietro Lionetti ha ricevuto ufficialmente il Vice Questore della Polizia di Stato Massimiliano Migliaccio, chiamato a dirigere l’ufficio investigativo. Quarantotto anni, originario di Napoli ma cresciuto in Calabria, Migliaccio è laureato in Giurisprudenza all’Università Federico II.

Nel dicembre 2008 ha frequentato il corso per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, percorso formativo concluso con il conseguimento del Master in Scienze della Sicurezza all’Università La Sapienza. Al termine della formazione è stato destinato alla Questura di Imperia, dove ha ricoperto inizialmente il ruolo di responsabile dell’Ufficio del Personale e dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale, per poi assumere la guida dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Nel gennaio 2013 è stato assegnato al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, con incarico dirigenziale. Due anni più tardi, nel gennaio 2015, è approdato alla Questura di Crotone, dove ha svolto le funzioni di vice dirigente della Squadra Mobile.Successivamente, nel gennaio 2018, è stato trasferito alla Questura di Trieste, dove ha continuato a operare nell’ambito investigativo come vice dirigente della Squadra Mobile, guidando anche la Sezione dedicata alla criminalità organizzata e ai latitanti, oltre alla Sezione Omicidi. Nel settembre 2023 ha assunto la direzione della Squadra Mobile di Vibo Valentia, incarico che ha ricoperto fino alla recente nomina a Lecce.

Nel corso della sua carriera professionale ha partecipato a numerose operazioni investigative di particolare complessità, sia nel contrasto alla criminalità comune sia contro le organizzazioni mafiose, lavorando inoltre su indagini legate al traffico di migranti lungo le rotte del Mediterraneo e dei Balcani.

Migliaccio prende il posto del primo dirigente Fabrizio Gargiulo, destinato alla guida del Reparto Mobile di Bari dopo aver concluso il suo incarico a Lecce, dove ha operato negli ultimi due anni ricevendo il plauso dell’amministrazione per i risultati ottenuti.

Al nuovo dirigente sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro da parte del Questore, dei funzionari, dei dirigenti e di tutto il personale della Questura di Lecce.

Category: Cronaca