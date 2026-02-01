DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 1 FEBBRAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è domenica 1 febbraio 2026.

Santa Brigida d’Irlanda.

La nostra amica Livia Bertolino festeggia a Varese il suo compleanno, un cordiale augurio.

Da questa notte siamo in Luna Piena.

In questa fase, la Luna si trova dietro la Terra; uomini, animali, piante percepiscono chiaramente una forza che corrisponde al cambiamento di direzione degli impulsi della luna da crescente a calante. E’ un momento di massima potenzialità dell’energia vitale.

I sonnambuli si muovono nel sonno, le ferite sanguinano di più, si registra un aumento di incidenti e violenza, nascono più bambini.

In giardino, le erbe medicinali colte in luna piena sprigionano maggiori forze, gli alberi ora potati potrebbero morire, la concimazione è più efficace.

Lo stesso tipo di energie della luna piena si ritrova nella fase dell’ovulazione: fertilità, pienezza di energia, sia fisica, sia emotiva.

Inizia oggi il periodo di Carnevale.

Il Carnevale inizia ufficialmente nella cosiddetta domenica di Settuagesima (circa 70 giorni prima della domenica di Pasqua) e si conclude il Martedì Grasso, giorno che precede il Mercoledì delle Ceneri. Le giornate clou del Carnevale, come noto, sono tre: Giovedì grasso, domenica di Carnevale e Martedì grasso.

Nel 2026, Giovedì Grasso sarà il 12 febbraio, si tratta del giorno che apre ufficialmente la Settimana Grassa. La domenica di Carnevale cadrà il 15 febbraio e sarà una giornata ricca di eventi, sfilate in maschera e appuntamenti a tema per grandi e bambini. Infine, il Martedì Grasso, giorno di chiusura del Carnevale 2026, sarà il 17 febbraio.

Il giorno successivo, 18 febbraio, sarà il Mercoledì delle Ceneri, giorno che nella tradizione cattolica darà ufficialmente inizio alla Quaresima.

La struttura mitica del periodo di Carnevale rimanda a simili festeggiamenti nelle antiche religioni persiana, greca e romana, affiora nelle ‘battaglie’, o rievocazioni di battaglie, che si tengono un po’ ovunque.

Se le maschere sono, in fondo, emblema di morte, in un senso del tragico che si cela dietro l’ apparente allegria, in queste battaglie si combatte contro il diavolo, il demonio, in maniera apparente, o celato sotto le spoglie di un cattivo signore medioevale.

Nella Roma arcaica il mese di febbraio era il tipico periodo di passaggio che segnava il tramonto dell’ anno vecchio e preludeva alla nascita del nuovo: periodo caotico in cui tutto si rimescolava. Questo passaggio invernale, periodo oscuro del calendario di tutti i popoli indoeuropei, era accompagnato da tutta una serie di riti purificatori, verso il rinnovamento del cosmo simboleggiato dalla primavera.

Soltanto nel VII secolo la Chiesa romana adottò al 2 febbraio una festa della Chiesa orientale che celebrava la presentazione al tempio di Gesù, chiamata originariamente ‘festa di San Simeone’ in ossequio a quanto scriveva l’ evangelista Luca riguardo all’ uomo che era destinato a vedere il Messia prima di morire.

Come vedremo meglio domani, questa festa è conosciuta anche e soprattutto col nome di Candelora.

Cinquantasette anni fa, 1 febbraio 1968. Guerra del Vietnam. Un ufficiale Viet Cong viene giustiziato da Nguyen Ngoc Loan, capo della polizia sudvietnamita. L’esecuzione viene filmata e fotografata, e susciterà sdegno, contribuendo a far schierare l’opinione pubblica contro la guerra.

Proverbio salentino: A TROPPA CONFIDENZA FACE PERDERE LA CRIANZA

La troppa confidenza fa perdere l’educazione.

Una certa distanza va posta sopratutto tra giovani e anziani, tra studenti e insegnanti, tra allievi e maestro.

Non sarebbe male se nella scuola ma anche nell’attuale società si facesse tesoro dell’insegnamento di questo vecchio modo di dire.

