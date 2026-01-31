DUE SQUADRE IN DIFFICOLTA’, PARTITA DELICATISSIMA, TORO – LECCE DA BRIVIDI

(Rdl) _____________ Il Toro e il Lecce si ritrovano di fronte, allo stadio Olimpico, all’ora del pranzo domenicale, per la 23.a giornata del campionato, quarta di ritorno, ad appena due mesi dalla partita di andata giocata al Via del Mare. Misteri di questo calendario asimmetrico stravolto dalle logiche delle televisioni, che hanno il potere dei soldi e dispongono tutto per i loro calcoli interessati, non per la regolarità del campionato o il piacere dei tifosi.

In soli due mesi, sono cambiate però alcune cose, e in peggio, per entrambe le squadre.

Il Lecce è sprofondato in piena zona retrocessione, appena un punto sopra le tre della ‘zona rossa’; il Toro, partito con ben altre ambizioni, è là, è vero con cinque punti in più, ma comunque nella parte bassa della classifica, al quint’ultimo posto condiviso con tante altre, ma poi è reduce dalla pesantissima sconfitta patita a Como per 6 a 0.

I tifosi granata contestano da anni il loro presidente Urbano Cairo, ma domani faranno le cose in grande: annunciata completamente vuota la storica curca Maratona.

Traballa la panchina di Marco Baroni (un ex, come si ricorderà: ma non c’è bisogno di trovare altri motivi di tensione in questa delicatissima sfida), appena riconfermato, ma al quale difficilmente verranno perdonati ulteriori passi falsi.

La squadra è in ritiro da cinque giorni e in silenzio stampa, allenatore compreso.

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha parlato invece pochi minuti fa al Via del Mare (nella foto), prima della partenza per il Nord, Eusebio Di Francesco. Ecco una sintesi delle sue dichiarazioni.

“Mi aspetto un Toro arrabbiato: vengono da una sconfitta pesante, l’ambiente non sarà favorevole e mi aspetto subito un grosso impatto alla partita da parte loro. Hanno giocatori importanti… Noi dobbiamo imporre la nostra forza immediatamente per ribattere alla loro determinazione. Cercheremo di incunearci nelle loro difficoltà… Le nostre ultime prestazioni sono state positive, ma adesso dobbiamo trasformarle in risultati e in punti da mettere in classifica. Siamo tutti valutati per i risultati che fai sul campo… Dobbiamo attaccarci ai risultati con l’atteggiamento positivo”.

A Torino da ieri nebbia e freddo intenso, domani giornata variabile, ma senza pioggia e con temperature rigide.

Si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino domenica 1 febbraio, arbitra il signor Simone Sozza di Seregno, fischio di inizio alle 12.30.

