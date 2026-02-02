ALLARME TRUFFE TELEFONICHE AGLI ANZIANI: FALSI CARABINIERI IN AZIONE

(f.f.)__________

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce lancia un monito alla popolazione, con particolare attenzione agli anziani, riguardo a una nuova truffa che sta rapidamente diffondendosi in tutta Italia e che potrebbe colpire anche nel territorio salentino.I malviventi contattano le vittime al telefono spacciandosi per ufficiali dell’Arma, spesso utilizzando il dialetto locale per risultare più convincenti e ottenere la fiducia dell’interlocutore.

Durante la conversazione, riferiscono che la targa dell’automobile della persona contattata sarebbe stata clonata e impiegata da una banda criminale per commettere rapine, soprattutto in gioiellerie. Colti dal panico e preoccupati di eventuali implicazioni legali, gli anziani vengono persuasi a collaborare per dimostrare la propria innocenza. A questo punto, i truffatori cercano di ottenere informazioni sulla presenza in casa di denaro o oggetti preziosi e, con diversi pretesti, inducono le vittime a mostrarli o a prepararli per una presunta verifica.

In alcuni casi, un complice si reca personalmente nell’abitazione e, approfittando di un momento di distrazione, ruba i beni e fugge.Si tratta di un raggiro particolarmente insidioso, che sfrutta paura, senso del dovere e fiducia nei confronti delle Forze dell’Ordine.Il Comando dei Carabinieri di Lecce ricorda a tutti che gli ufficiali non chiedono mai soldi o gioielli né telefonicamente né a domicilio, e che non è previsto alcun ritiro di beni privati. In caso di chiamate sospette, è fondamentale interrompere subito la conversazione e contattare il numero di emergenza 112.

È inoltre consigliato avvisare familiari, vicini o persone di fiducia. La diffusione di informazioni tra parenti e conoscenti rappresenta un passaggio chiave per proteggere gli anziani e permettere alle Forze dell’Ordine di individuare i responsabili di questi raggiri.

Category: Cronaca