LECCE E PROVINCIA: POLIZIA DI STATO INTENSIFICA I CONTROLLI SUL TERRITORIO

La Questura di Lecce ha reso noti i risultati dei controlli straordinari effettuati la scorsa settimana su tutto il territorio provinciale. Il Questore, dr. Giampietro Lionetti, ha coordinato operazioni mirate nelle città di Lecce, Gallipoli, Presicce/Acquarica, Taviano, Racale, Corsano e Tricase, con la partecipazione di diverse unità della Polizia di Stato, tra cui il Reparto Prevenzione Crimine, la Polizia Stradale, l’Ufficio Immigrazione, la Polizia Scientifica, le Volanti, la Squadra Mobile e la Divisione Polizia Amministrativa.

Le attività si sono concentrate principalmente sulla prevenzione dei furti, delle rapine e dei reati predatori, nonché sulla tutela di obiettivi sensibili come uffici postali, banche e negozi, senza trascurare luoghi frequentati da soggetti che potrebbero creare disturbo all’ordine pubblico. L’azione ha rafforzato il pattugliamento costante già svolto dalla Questura e dai Commissariati locali.Particolare attenzione è stata dedicata alla cosiddetta “malamovida”: a Lecce, ad esempio, le operazioni hanno interessato il centro storico e le aree di aggregazione giovanile, come piazzette, vie centrali e la stazione ferroviaria.

Nell’ambito di queste attività, è stata verificata anche una nota discoteca cittadina, in un controllo congiunto tra Polizia e Vigili del Fuoco, per accertare il rispetto delle norme antincendio, il corretto funzionamento delle uscite di emergenza, la presenza degli estintori e la regolarità della documentazione.

I titolari dell’esercizio sono stati invitati a fornire ulteriore documentazione ai fini della conclusione dell’istruttoria.In totale, nel periodo dal 26 gennaio al 1° febbraio, le forze dell’ordine hanno identificato 4.337 persone e controllato 1.807 veicoli in tutta la provincia, sottolineando l’impegno costante della Polizia di Stato per garantire sicurezza e prevenzione dei reati.

Category: Cronaca