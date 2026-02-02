FABIO TARANTINO BATTE ADRIANA POLI BORTONE, E’ LUI IL NUOVO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LECCE
Ieri si è votato per l’elezione del Presidente della Provincia di Lecce. Come è noto, lo hanno eletto i consiglieri comunali dei comuni della provincia.
Il presidente uscente, Fabio Tarantino, già vicepresidente con Stefano Minerva, per il centro – sinistra, contro Adriana Poli Bortone candidata dal centro – destra.
Ha vinto abbastanza nettamente e forse pure abbastanza a sorpresa Fabio Tarantino, con 658 schede, contro le 475 della sfidante. I votanti sono stati 1160, il 93% degli aventi diritto, i voti validi 1333, con 23 schede bianche e 5 nulle.
La rettrice dell’Università del Salento, Maria Antonietta Aiello, esprime le proprie congratulazioni a Fabio Tarantino per la sua elezione a presidente della Provincia di Lecce.
«L’elezione di Fabio Tarantino alla guida della Provincia di Lecce – dichiara la rettrice Aiello – rappresenta un momento importante per il nostro territorio, chiamato ad affrontare sfide complesse che richiedono visione, competenza e capacità di dialogo istituzionale. Sono certa che il nuovo presidente saprà interpretare questo ruolo con responsabilità e attenzione alle esigenze delle comunità locali».
L’Università del Salento conferma la propria disponibilità a collaborare con la Provincia di Lecce su temi strategici per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, nella convinzione che il raccordo tra istituzioni sia fondamentale per sostenere la crescita e le opportunità per le giovani generazioni.
Congratulazioni,Presidente! Lei è vero Signore!
Pippi Mellone, commissario provinciale della Lega Puglia a Lecce, commenta così i risultati delle elezioni provinciali:
“C’è amarezza e dispiacere per il mancato successo ed è inutile nasconderlo. Si tratta di un esito negativo che ha segnato l’intera presenza territoriale del centrodestra, in maniera costante a partire dai comuni più piccoli sino al capoluogo. Questa sconfitta ci dice che è giunto il momento di analizzarne con severità e lucidità le ragioni: carenze organizzative, poco o nullo impegno di qualcuno e persino comportamenti autolesionistici.
Occorre raddrizzare la rotta, con chiarezza, in vista delle sfide che attendono tutto il centrodestra.Lo faremo nei luoghi deputati, con alleati e movimenti civici, con responsabilità e senza alibi.
Ringrazio chi ha lavorato con passione in queste elezioni e chi è stato coerente, ma resta il dispiacere per un’occasione storica sprecata: hanno prevalso gli apparati e gli interessi spiccioli rispetto alla politica e ai contenuti. Speriamo sia l’ultima volta che si vota così, senza voto popolare, con elezioni che non rappresentano i territori e sottraggono democrazia.
Mi spiace soprattutto per la Senatrice Adriana Poli Bortone, che incarna la buona amministrazione del territorio salentino e una guida competente e radicata.
Da parte nostra l’impegno non cambia: continueremo a lavorare per il Salento e per la Provincia di Lecce, incalzando la nuova amministrazione su servizi, infrastrutture, ambiente e lavoro, e difendendo gli interessi delle comunità. Ripartiremo subito, con umiltà, unità e determinazione”.
