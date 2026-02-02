FABIO TARANTINO BATTE ADRIANA POLI BORTONE, E’ LUI IL NUOVO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LECCE

(g.p.) _______________

Ieri si è votato per l’elezione del Presidente della Provincia di Lecce. Come è noto, lo hanno eletto i consiglieri comunali dei comuni della provincia.

Il presidente uscente, Fabio Tarantino, già vicepresidente con Stefano Minerva, per il centro – sinistra, contro Adriana Poli Bortone candidata dal centro – destra.

Ha vinto abbastanza nettamente e forse pure abbastanza a sorpresa Fabio Tarantino, con 658 schede, contro le 475 della sfidante. I votanti sono stati 1160, il 93% degli aventi diritto, i voti validi 1333, con 23 schede bianche e 5 nulle.

