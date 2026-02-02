OSTUNI, DOPPIO INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE: DUE DENUNCIATI

(f.f.)_______________

Operazione ad ampio raggio delle forze dell’ordine a Ostuni, dove nelle scorse ore sono scattate due denunce e il sequestro di un locale irregolare al termine di una serie di controlli mirati sul territorio. Gli interventi rientrano in un piano di vigilanza rafforzata disposto a livello provinciale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nella serata del 22 gennaio gli agenti del Commissariato cittadino hanno individuato due uomini del posto, già conosciuti dagli uffici di polizia, ritenuti allo stato degli atti coinvolti nel furto di una bicicletta elettrica avvenuto la notte precedente nel centro urbano. Decisiva, per la rapida ricostruzione dei fatti, l’analisi delle immagini registrate da sistemi di videosorveglianza privata presenti nella zona, che avrebbe consentito di seguire gli spostamenti e risalire ai presunti responsabili. La loro posizione resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Nel corso della stessa attività è stato inoltre chiuso e posto sotto sequestro un immobile adibito abusivamente a circolo, bar e sala giochi. Gli accertamenti hanno evidenziato l’assenza totale di autorizzazioni e gravi irregolarità strutturali: i locali, ricavati in un piano interrato e privi di adeguate uscite di emergenza, sono stati ritenuti non idonei sotto il profilo della sicurezza. Per il gestore è scattata la denuncia, mentre sono stati avviati i provvedimenti amministrativi. Al controllo hanno partecipato in modo congiunto anche Guardia di Finanza, Polizia Locale e personale dell’azienda sanitaria.

Il servizio straordinario interforze, coordinato a livello provinciale, ha visto impegnati polizia, carabinieri, finanzieri e agenti municipali con il supporto delle unità cinofile. Nel bilancio complessivo figurano 246 persone identificate e 145 veicoli controllati, oltre a verifiche in diversi esercizi commerciali con sanzioni amministrative. Contestate anche quattro violazioni per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e sette infrazioni al codice della strada, con il ritiro di due patenti.

Le attività si inseriscono nel programma di intensificazione dei controlli disposto per rafforzare la prevenzione e garantire maggiori condizioni di sicurezza urbana.

