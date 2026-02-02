TREPUZZI, ASSALTO ALLA FARMACIA: RAPINATORE SCAPPA CON L’INCASSO

(f.f.)_______________

Colpo a mano armata ieri sera sera a Trepuzzi, dove un rapinatore ha preso di mira la farmacia comunale situata lungo via Surbo, riuscendo a impossessarsi del contante e a fuggire prima dell’arrivo delle pattuglie.

L’azione si è consumata intorno alle 19.30. Stando alle prime informazioni raccolte, è entrato da solo, con il viso nascosto e una pistola in pugno, ha fatto ingresso nel locale sorprendendo il personale presente. Dopo aver mostrato l’arma, ha ordinato all’addetto al banco di consegnare subito i soldi custoditi nel registratore.

Il dipendente, sotto minaccia, ha consegnato il denaro disponibile in quel momento, pari a circa quattrocento euro. Ottenuta la somma, l’uomo si è allontanato rapidamente, dileguandosi tra le strade vicine. Non si esclude che ad attenderlo ci fosse un mezzo pronto per garantirgli una via di fuga veloce.

Sul luogo dell’accaduto sono arrivati i carabinieri del presidio locale, che hanno avviato gli accertamenti e raccolto le prime testimonianze. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per tentare di identificare il responsabile. Nessuna persona è rimasta ferita durante la rapina.

Category: Cronaca