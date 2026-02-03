DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 3 FEBBRAIO 2026
Buongiorno!
Oggi è martedì 3 febbraio 2026.
San Biagio.
Come oggi, 1998. Un aereo militare statunitense al comando del capitano Richard Ashby partito dalla base aerea di Aviano, trancia il cavo della funivia del Cermis, in Val di Fiemme, 40 km a nord di Trento, facendo precipitare la cabina e provocando la morte dei venti occupanti.
Il capitano Richard Ashby, e il suo navigatore, Joseph Schweitzer, furono sottoposti a processo negli Stati Uniti e assolti da ogni accusa dalla giustizia americana, che sottrasse il caso a qella italiana.
Proverbio salentino: SULU LI SCIANCATI, LI CECATI E LI STORPI, ANU A MPRUCESSIONE A RETU LA MATONNA CU CHIEDENU NNA GRAZIA
Solo gli zoppi, i ciechi e gli storpi, vanno in processione dietro la Madonna per chiedere una grazia.
Chi si rivolge al potente di turno per essere favorito, o per un posto di lavoro, vuol dire che ha qualche limite.
