DRAMMATICO INCIDENTE A UGENTO, MUORE MADRE DI QUATTRO FIGLI

| 3 Febbraio 2026 | 0 Comments

(Rdl) ____________ Drammatico incidente stradale mortale questa mattina sulla provinciale fra Taurisano e Casarano, nei pressi di Ugento. Il bilancio è di un morto.

La vittima è Luisa Valiani, 42 anni, di Aradeo, sposata, quattro figli.

Per cause ancora da accertare, la Jeep Renegade che guidava si è scontrata con un mezzo pesante della raccolta rifiuti.

Limpatto è stato violento e per lei fatale, a causa della gravità delle lesioni riportate: è morta prima dell’arrivo dei soccorritori del 118.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

