DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 4 FEBBRAIO 2026

4 Febbraio 2026

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 4 febbraio 2026.

La Chiesa festeggia San Gilberto.

Auguri di buon compleanno alla nostra talentuosa amica musicista salentina Veronica Schifano.

E auguri di buon compleanno alla talentuosa nostra amica artista salentina Teresa Vella.

Come oggi, ventidue anni fa, nel 2004, nasceva, timidamente, per la prima volta on line, il nuovo social network, Facebook, destinato in breve ad affermarsi in tutto il mondo e diventare inseparabile compagno di almeno un po’ del nostro tempo migliore.

Proverbio salentino: MEGGHIU MALATU CA MUERTU
Meglio malato che morto.
Quando non si riesce ad ottenere tutto ciò che si vuole, è bene accontentarsi di quello che si riesce a portare a casa.
Insomma come dire, che chi si accontenta gode.

Category: Costume e società

