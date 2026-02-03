FORZE DELL’ORDINE DI BRINDISI, IN PROVINCIA CONTROLLI STRAORDINARI: ARRESTI, DENUNCE E SEQUESTRI

(f.f.)__________

Nell’ambito di un’intensa attività di controllo coordinata sul territorio, le Forze dell’Ordine della provincia di Brindisi hanno effettuato, nelle ultime settimane, una serie di interventi mirati a garantire sicurezza e legalità, con risultati significativi sia sul fronte penale che amministrativo.

Le operazioni, pianificate a seguito di una riunione tecnica in Prefettura con la partecipazione del Prefetto, del Questore e dei comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno interessato, oltre al capoluogo, i centri di Ostuni, Francavilla Fontana e Oria, con particolare attenzione alle zone centrali, alle periferie e ai luoghi della movida.Nel corso di controlli svolti a Ostuni il 22 gennaio, due cittadini locali, già noti alle autorità, sono stati denunciati a piede libero per il furto di una bicicletta elettrica avvenuto la sera precedente nel centro cittadino.

Le indagini immediate hanno permesso di ricostruire rapidamente i fatti e di identificare i responsabili, confermando la tempestività dell’intervento della Polizia.Sempre la stessa sera, le autorità hanno posto sotto sequestro un circolo/bar/sala giochi completamente privo di autorizzazioni. Il locale, ricavato in uno scantinato senza vie di uscita sicure, rappresentava un grave rischio per la sicurezza dei frequentatori.

Il gestore è stato denunciato e il locale chiuso grazie alla collaborazione tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale e ASL di Ostuni.Complessivamente, durante le operazioni del 22 gennaio, sono state identificate 246 persone e controllati 145 veicoli. Sono state inoltre contestate violazioni amministrative a diversi esercizi commerciali, quattro segnalazioni per possesso di droga per uso personale e sette infrazioni al Codice della Strada, con due patenti ritirate.Un secondo dispositivo di prevenzione è stato attuato il 30 gennaio a Francavilla Fontana e Oria.

Durante le attività, gli agenti hanno identificato 318 persone, di cui 64 con precedenti penali, e controllato 163 veicoli, elevando 11 sanzioni stradali. A Oria, grazie al supporto dei cinofili della Guardia di Finanza, un uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di 265 grammi di marijuana destinata allo spaccio, insieme a bilancini e materiale per il confezionamento, e posto agli arresti domiciliari.

Nella stessa città, la Polizia Stradale ha denunciato il proprietario di una Porsche Cayenne con telaio alterato per ricettazione, sequestrando il veicolo. Un giovane di Francavilla Fontana è stato segnalato alla Prefettura per possesso di droga per uso personale.Le attività hanno incluso anche controlli amministrativi a esercizi commerciali, con tre lavoratori irregolari scoperti, violazioni fiscali e mancati versamenti SIAE e canone RAI, sottolineando l’attenzione delle autorità al rispetto delle norme.

Category: Cronaca