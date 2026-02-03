NARDO’, AI DOMICILIARI ESCE DI CASA PER ANDARE A BERE IN UN LOCALE: FERMATO E ARRESTATO DALLA POLIZIA

(f.f.)______________

Operazione delle forze dell’ordine nel territorio tra Nardò e Copertino durante un servizio straordinario di vigilanza disposto a livello provinciale per rafforzare la sicurezza urbana. Nel corso dei controlli serali, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 38 anni, originario della Capitale ma residente a Nardò, accusato di aver violato le misure restrittive cui era sottoposto.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione del titolare di un pub del centro cittadino, che ha richiesto aiuto per la presenza di un cliente in forte stato di alterazione, presumibilmente legato all’assunzione di alcol, che stava creando tensione all’interno del locale. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe preteso la consegna di bevande alcoliche rivolgendo frasi minacciose al personale.

Una pattuglia del Commissariato locale, già impegnata nei controlli sul territorio, ha raggiunto rapidamente l’esercizio commerciale e ha bloccato il soggetto. Dagli accertamenti immediati è emerso che il 38enne si trovava agli arresti domiciliari e non avrebbe potuto allontanarsi dalla propria abitazione. Per questo motivo è scattato l’arresto con l’accusa di evasione, mentre per il comportamento tenuto nel locale è stato segnalato all’autorità giudiziaria anche per tentata estorsione.

Informato dell’accaduto, il pubblico ministero di turno ha disposto il ripristino della misura dei domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice.

