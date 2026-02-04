LECCE, RAFFICA DI PROVVEDIMENTI CONTRO PERSONE RITENUTE A RISCHIO PER LA SICUREZZA PUBBLICA

(f.f.)____________

Nel Salento proseguono i controlli e le attività preventive delle forze dell’ordine contro situazioni ritenute a rischio per la sicurezza pubblica e per i casi di violenza, compresi quelli maturati in ambito domestico. Nelle ultime settimane il Questore di Lecce ha firmato una serie di provvedimenti amministrativi indirizzati a persone considerate socialmente pericolose.

Nel mese di gennaio sono state adottate in totale 32 misure di prevenzione, al termine degli accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine della Questura.

Tra i provvedimenti figurano due ammonimenti: il primo nei confronti di un uomo di 45 anni di Gallipoli, accusato di aver perseguitato l’ex moglie con messaggi e contatti ripetuti attraverso canali digitali; il secondo verso un ragazzo di 17 anni, ritenuto responsabile di comportamenti di pressione e minaccia ai danni dell’ex fidanzata.

Disposti anche tre fogli di via obbligatori con divieto di rientro nei rispettivi comuni. Uno riguarda un cittadino straniero di 39 anni, a cui è stato vietato per due anni il ritorno a Galatone dopo episodi di resistenza e minacce rivolte a un pubblico ufficiale.

Dalle istruttorie avviate dai Commissariati di pubblica sicurezza e dalla stessa Divisione Anticrimine sono scaturiti inoltre 21 avvisi orali, notificati a soggetti con precedenti o con condotte di vita ritenute a rischio, invitati formalmente a rispettare la legge per evitare misure più restrittive, come la sorveglianza speciale.

Altri sei avvisi orali sono stati emessi su proposta dei Carabinieri, nell’ambito delle attività congiunte di monitoraggio e prevenzione sul territorio.

Category: Cronaca