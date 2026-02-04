ANZIANO MUORE IN UN TERRENO AGRICOLO MENTRE RACCOGLIE LEGNAME

(f.f.)__________

Un anziano di 88 anni, Donato Bitonti, di Miggiano, è stato rinvenuto senza vita in un fondo rurale della zona periferica, dove ieri pomeriggio si era recato per svolgere alcune attività legate alla raccolta di legna da ardere. L’allarme è scattato in serata, quando i familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con lui da diverse ore, hanno deciso di raggiungere direttamente il podere situato in contrada Murra.

L’anziano era arrivato sul posto intorno alle 15 con la propria automobile, alla quale era collegato un carrello destinato al trasporto del materiale raccolto. Proprio un parente, giunto sul terreno, avrebbe individuato il corpo dell’uomo riverso a terra nei pressi del veicolo. Le circostanze fanno pensare a un improvviso problema di salute oppure a un infortunio verificatosi durante le operazioni di carico della legna.

Sul luogo sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118 con ambulanza e auto medica. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato direttamente sul posto. Presenti anche gli agenti della polizia locale e i militari dell’Arma provenienti dalla stazione competente per territorio, che hanno effettuato i rilievi necessari. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a responsabilità di terzi o a episodi di violenza.

La salma è stata successivamente trasferita all’obitorio dell’ospedale di Lecce, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti utili a chiarire con precisione la causa della morte. La notizia ha suscitato forte commozione tra i residenti, già scossi da recenti eventi luttuosi che hanno interessato la comunità.

Category: Cronaca