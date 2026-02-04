SCOPERTI APPARECCHI DA GIOCO MANOMESSI: BLITZ DELLA FINANZA

(f.f.)_______________

Operazione delle Fiamme Gialle nel territorio leccese contro le irregolarità nel settore dei giochi e delle scommesse. Nel corso di una recente attività ispettiva sono stati ritirati dal mercato cinque dispositivi da intrattenimento risultati alterati, con contestuale sequestro del denaro presente all’interno delle macchine e sanzioni amministrative che superano complessivamente i 50mila euro.

I controlli sono stati eseguiti dai finanzieri della compagnia di Gallipoli, con il supporto tecnico dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del capoluogo salentino. Gli accertamenti sono scaturiti da una serie di verifiche mirate su sale giochi e centri scommesse della zona, oggetto di monitoraggio preventivo.

Durante le verifiche in un esercizio del Sud Salento, gli operatori hanno individuato apparecchi che, a un primo esame documentale, risultavano autorizzati e dotati dei necessari permessi di esercizio. Un controllo tecnico più approfondito ha però fatto emergere modifiche non consentite ai sistemi interni.

All’interno delle macchine era stata infatti installata una scheda aggiuntiva capace di avviare partite di poker simulate secondo le regole tipiche del gioco, in contrasto con la normativa vigente. Il meccanismo irregolare, nascosto con cura, veniva attivato soltanto su richiesta dei clienti attraverso una particolare sequenza di comandi e mediante una chiave magnetica dedicata.

Al termine dell’intervento, due soggetti ritenuti responsabili delle violazioni sono stati segnalati agli enti competenti. Oltre alle pesanti multe, è stata avviata la procedura per la possibile sospensione dell’autorizzazione commerciale, provvedimento che può comportare la chiusura temporanea del locale fino a due mesi.

Sono tuttora in corso ulteriori verifiche per accertare anche il corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale collegati all’attività.

Category: Cronaca