GALLIPOLI, NASCE UNO SPAZIO PROTETTO IN COMMISSARIATO PER ASCOLTARE LE VITTIME DI VIOLENZA

La Polizia di Stato rafforza le attività di tutela contro la violenza di genere nel territorio salentino con l’apertura di una nuova stanza dedicata alle audizioni protette presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Gallipoli. L’iniziativa rientra nelle strategie nazionali di prevenzione coordinate dalla Direzione Centrale Anticrimine e collegate alla campagna permanente di sensibilizzazione contro gli abusi e i maltrattamenti.

Negli ultimi anni sono stati numerosi gli interventi informativi e formativi promossi dalle forze dell’ordine nella provincia di Lecce, con incontri organizzati in scuole, enti e spazi pubblici. In queste occasioni operatori specializzati hanno illustrato strumenti di tutela, procedure di segnalazione e misure urgenti previste dalla normativa sul cosiddetto “codice rosso”, con l’obiettivo di favorire la consapevolezza e l’emersione dei casi di violenza.

Il contrasto agli abusi viene affrontato attraverso una rete territoriale che coinvolge più soggetti. La Questura collabora stabilmente con diversi centri antiviolenza attivi sul territorio — tra cui Melograno, Renata Fonte e Malala Yousafzai — collegati al numero nazionale di supporto 1522. Gli accordi operativi sono stati formalizzati in Prefettura e recentemente estesi anche a nuove realtà locali, come il centro di Gagliano del Capo.

Oltre alla protezione delle vittime, i protocolli prevedono anche percorsi specifici rivolti agli autori di comportamenti persecutori o violenti. È operativo infatti il progetto “Zeus–Finis Terrae”, sviluppato insieme alla cooperativa sociale Medihospes, con sede a Bari ma attiva in provincia. Il programma, rinnovato per ulteriori due anni nella primavera del 2025, offre interventi mirati ai soggetti destinatari di ammonimenti del Questore per stalking o violenza domestica, con l’obiettivo di ridurre il rischio di recidiva.

Le autorità sottolineano che la denuncia rappresenta un passaggio fondamentale per consentire l’avvio delle procedure di tutela e repressione. Proprio per favorire un clima di accoglienza e riservatezza, in varie città italiane sono stati creati ambienti dedicati all’ascolto protetto.

Anche Gallipoli ora dispone di questa struttura: la nuova aula è stata progettata dalla psicologa Giulia Manco, esperta in dinamiche di violenza domestica e di genere, e realizzata grazie al sostegno dell’Ordine Cavalleresco di Nostra Signora di Sion Aps e dell’azienda SPS Manifatture. Lo spazio è pensato per offrire un contesto sereno e non giudicante, adatto anche alla presenza di minori, con personale formato all’ascolto empatico.

Secondo i dati diffusi dalla Polizia di Stato, nel corso del 2025 in tutta la provincia di Lecce sono stati adottati 101 provvedimenti di ammonimento da parte del Questore, cinque dei quali nei confronti di minorenni, a conferma di un’attività di prevenzione sempre più intensa.

